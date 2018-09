MALTEMPO: forti TEMPORALI in arrivo, vediamo DOVE

Una figura di bassa pressione si avvicina velocemente alle regioni dell'Italia settentrionale. Nelle prossime ore sono previsti molti temporali interessare a fasi alterne più regioni diverse. Qualcuno di questi sistemi potrebbe risultare di forte intensità. Questa notte alcuni temporali hanno giá interessato le zone di alta pianura e la Liguria ma durante le ore pomeridiane vi sarà una nuova rigenerazione di cumulonembi che potranno colpire vaste zone della valpadana.

I sistemi temporaleschi più organizzati sono quelli previsti svilupparsi nella seconda metà del pomeriggio tra il basso Veneto e l'Emilia Romagna; qui la convergenza tra la Bora ed il vento di Scirocco, potrebbe dare luogo a fenomeni di entità particolarmente severa. L'orario ideale allo sviluppo di questi fenomeni andrà dalle 15 sino alle 20.

Nella notte tra venerdì e sabato il fronte freddo porterà nuovi temporali "di chiusura" sulle regioni di nord-ovest, in rapida progressione verso le pianure orientali, la Riviera Ligure di Levante e la Toscana entro sabato mattina. Anche in questo caso, nelle zone dove il calore presente al suolo sarà in grado di opporre una maggiore resistenza, saranno possibili episodi anche di forte intensità.

Tra sabato notte e domenica mattina i fenomeni saranno concentrati soprattutto al nord-est e sul centro Italia, ruotando attorno al minimo di bassa pressione presente in quota.

Segnaliamo infine il ribasso della temperatura che si farà sentire in modo particolarmente sensibile sulle regioni del nord.

