Maltempo Abruzzo: neve e ghiaccio causano incidente sulla A24

Maltempo Abruzzo - In nottata una nuova intensa perturbazione è giunta sull'Italia apportando episodi di maltempo su diverse regioni del Centro.

Sull'Abruzzo, complici le basse temperature, si registrano piogge e nevicate fino a quote basse. Dagli ultimi rilevamenti, si segnalano nevicate con accumulo al suolo a partire dai 450-500 metri di quota. Proprio a causa della neve e del ghiaccio che, allo svincolo autostradale della A24 che collega Tornimparte all’Aquila, si è verificato un brutto incidente stradale. Un auto, a causa del manto scivoloso, si è ribaltata ed è andata a sbattere contro un muro di contenimento. Ferito il conducente. Fortunatamente, date le poche macchine in circolazione, non risultano coinvolte altre autovetture.

Sul posto è intervenuta prontamente la locale polizia che, dopo i primi rilievi, ha messo in sicurezza la zona e ripristinato la viabilità. Le condizioni meteorologiche continueranno a risultare instabili fino alla nottata odierna, attese abbondanti nevicate al di sopra dei 700 metri di quota. Nevicate occasionali e con deboli accumuli fino a 600-500 metri di altezza.