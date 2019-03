L'impressionante tempesta di neve del 7 marzo 2011 nel Quebec

Un inverno ormai alle spalle il nostro, che ha ampiamente deluso le aspettative.



Negli Stati Uniti centrali ed orientali e in Canada l'inverno non tradisce praticamente MAI, anche se non sempre avvengono nevicate come quelle che vi mostriamo in questo video.

Situazioni del genere, sicuramente rare in Italia, si riscontrano invece con una certa frequenza al di là dell'oceano.

Qui infatti siamo nel Quebec in Canada e neanche a metà gennaio: la tempesta di neve documentata nel video è infatti avvenuta il 7 marzo del 2011.





Non ci sono più le...mezze misure!