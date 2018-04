Incredibile! Troppa NEVE, il GOTTARDO riaprirÃ  solo da fine maggio, altri passi a giugno!

A causa della abbondanti nevicate di questo inverno, la riapertura dei valichi alpini svizzeri avverrà più tardi rispetto allo scorso anno. Il passo del San Gottardo non sarà ad esempio transitabile prima della fine di maggio, indica oggi una nota del Dipartimento delle costruzioni urano.



Nel 2017 la strada tra Andermatt (UR) e Airolo, che culmina a 2108 metri, fu transitabile dal 21 maggio. I lavori per l'apertura dei passi inizieranno nelle prossime settimane.



Le autorità urane prevedono di riaprire il passo dell'Oberalp al più presto a fine aprile (2017: 13 aprile), il Klausen a metà maggio (2017: 19 maggio), la Furka non prima di inizio giugno (2017: 24 maggio) e il Susten a metà giugno (2017: 9 giugno).