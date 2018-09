Il TEMPO per la prossima settimana: tutto quello che devi sapere (mappa interna)

Nella fase iniziale la settimana risentirà ancora di condizioni di instabilità legate alla presenza di un vortice depressionario in quota, che entro martedì però si allontanerà verso la regione balcanica, colmandosi, e favorendo così un ripristino di condizioni soleggiate e più stabili sull'insieme del Paese, in un contesto termico gradevole.



Nella seconda parte della settimana invece una massa d'aria più calda tenderà nuovamente ad invadere le nostre regioni centrali e meridionali, coinvolgendo maggiormente le Isole Maggiori, dove il caldo diverrà di nuovo intenso.



Al nord invece tra venerdì e sabato è previsto l'inserimento di correnti più fresche ed instabili, in grado di favorire nuovi rovesci o situazioni temporalesche.



Domenica non si esclude una rimonta dell'anticiclone anche al nord con miglioramento del tempo, ma l'evoluzione è ancora lungi dall'essere definita in modo chiaro.



Nel DETTAGLIO:

lunedì 3 settembre: ancora un po' di instabilità tra nord-est e regioni centrali, associata a brevi rovesci o temporali, specie nelle ore pomeridiane. Tempo migliore altrove. Temperature gradevoli.



martedì 4 settembre: residui addensamenti sul nord-est e la dorsale appenninica del centro con brevi rovesci pomeridiani, tendenza a miglioramento, bello altrove, salvo modesti addensamenti. Temperature invariate.



mercoledì 5 e giovedì 6 settembre: bello ovunque, più caldo al centro e al sud, ma soprattutto sulle isole maggiori.



venerdì 7 e sabato 8 settembre: instabile al nord con possibili rovesci o brevi temporali, in particolare a ridosso delle montagne, un po' di nuvolaglia anche al centro con locali rovesci in Toscana, per il resto bel tempo. Ancora caldo sulle isole maggiori.



domenica 9 settembre: possibile miglioramento al nord, sempre bello altrove, previsione poco affidabile.