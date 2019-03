Il meteo sulla carta del tempo: nuova PERTURBAZIONE in arrivo!

La prima mappa mostra la situazione sinottica prevista in Europa per la mezzanotte prossima (su mercoledi 13 marzo).

Due perturbazioni a stetto giro in Europa: la prima in fase di allontanamento posizionata sulla Grecia, mentre una seconda (più debole) si addosserà all'arco alpino occidentale portando un graduale aumento della nuvolosità al nord. Sulle Alpi (specie i settori esteri) avremo nuove nevicate, mentre sulle pianure del nord le piogge saranno scarse, se non del tutto nulle stante la direzione troppo occidentale delle correnti.

La seconda mappa mostra la posizione della perturbazione prevista per le ore centrali di domani, mercoledi 13 marzo:

Il corpo nuvoloso si staglierà tra il nord-est e le regioni centrali, dove porterà precipitazioni anche a carattere di rovescio con neve in Appennino e sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri. Il settore di nord-ovest e la Sardegna verranno saltate dai fenomeni, mentre al sud la situazione tenderà a peggiorare tra il pomeriggio e la serata ad iniziare dalla Campania.

Sempre al sud, la perturbazione agirà soprattutto nella giornata di giovedi 14 marzo con piogge e neve in Appennino sopra i 1200-1400 metri.

Situazione meteo LIVE: