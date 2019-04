Il METEO CAOS del 25 aprile: sole o pioggia?

La festa del 25 aprile trascorrerà con il sole? Secondo la media degli scenari tracciata dal modello americano pare di si. Sarebbe pertanto confermata l'evoluzione già prospettata ieri di un intervallo soleggiato, grazie all'inserimento di un cuneo anticiclonico subtropicale, come si vede chiaramente da questa mappa barica:









Altri modelli su questo punto invece risultano più confusi, mostrando ancora ipotesi instabili, lo stesso modello americano nella corsa del suo modello parallelo vede una situazione del tutto opposta, che vi mostriamo solo per completezza di informazione ma nella quale francamente crediamo molto poco:







In pratica non ci sarebbe tregua all'instabilità che andrebbe manifestandosi già da martedì 23 aprile. Molto più convergenti le previsioni per i giorni successivi al 25 aprile: tutti i modelli infatti evidenziano la possibilità di un peggioramento in arrivo da ovest con piogge soprattutto concentrate tra nord e centro.

Resta da capire se interverranno già venerdì 26 come propone il modello europeo o solo dal fine settimana come sembra più propenso a prevedere l'americano.

Qui l'ipotesi PERTURBATA del modello europeo per venerdì 26 aprile:







Qui invece l'evoluzione prospettata dal modello americano per sabato 27 aprile, quando la bobina depressionaria entrerebbe in modo più deciso in azione a ridosso delle nostre regioni settentrionali e centrali.









IN SINTESI

Ci sono almeno il 55% di probabilità che il 25 aprile trascorra con tempo perlomeno discreto, il 45-55% di probabilità che il tempo peggiori dal 26 aprile, il 60% di probabilità che peggiori per il 27-28 aprile, segnatamente al nord e al centro.