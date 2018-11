Il FREDDO è come la colla! Resta attaccato al suolo per diverso tempo...

Quando l'irruzione fredda sarà passata, al nord temperatura aumenterà di colpo? Andiamo per punti: l'aria calda e umida è poco densa e di conseguenza pesa di meno; viceversa l'aria fredda risulta molto più densa e quindi è più pesante.

In occasione di irruzioni fredde come quella che sta vivendo al momento il settentrione, il vento soffia forte e la massa d'aria è fredda anche nei bassi strati in quanto di estrazione siberiana.

Quando il vento si sarà calmato, il freddo resterà "annidato" sulle pianure, sulle bassure e nelle vallate interne; in altre parole, l'aria gelida resterà attaccata al suolo come se fosse colla, mentre in quota l'atmosfera inizierà a scaldarsi.

Per scalzare il freddo dal suolo ci vorrà quindi tempo e non sarà una cosa immediata. L'aumento delle temperature sarà inevitabile, ma non aspettatevi una sparizione subitanea dei rigori freddi al nord, perchè ci vorrà sicuramente del tempo. Non è quindi da escludere che questa massa fredda possa persistere sulle pianure del nord, seppure in maniera più attenuata, anche nei prossimi giorni.