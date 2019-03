ANOMALIE di PIOGGIA per i prossimi 5 giorni: nord Italia ancora A SECCO

La prima immagine che vi proponiamo riguarda lo stato del Fiume Po nei pressi di Mantova.

Siamo quasi alla metà di marzo e il più grande fiume d'Italia è già sotto lo zero idrometrico. Dopo un febbraio decisamente siccitoso e mite, il riscatto di marzo sembra non arrivare per le regioni settentrionali.

Un po' di pioggia è caduta nei giorni scorsi, ma gli eventuali rovesci sono stati locali e mal distribuiti, senza un'adeguata risoluzione del problema idrico presente in zona.

Arriverà un po' di pioggia al nord nel prossimi giorni? Purtroppo no. L'alta pressione azzorriana seguiterà ad essere troppo gonfia in Atlantico. Ciò determinerà una distorsione delle correnti, obbligandole a piegare da nord-ovest sulla nostra Penisola.

La mappa delle anomalie piovose relative ai prossimi 5 giorni purtroppo non lascia scampo: tanta pioggia (e tanta neve) sui settori transalpini; piogge anche al centro-sud, specie in Adriatico e al meridione:

A secco quasi tutto il nord, parte del versante tirrenico, la Sardegna e le estreme regioni meridionali; fin tanto che le correnti non cambieranno direzione, la distribuzione delle precipitazioni sarà sempre la stessa, ovvero questa...

