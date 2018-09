Alluvione lampo su Ibiza : travolto un bar a Cala Gracio [VIDEO]

Violento temporale colpisce Ibiza, alluvione lampo sul lato occidentale. Il video...

La forte instabilità presente sul Mediterraneo occidentale si sta manifestando in maniera netta e decisa sulle isole Baleari, in Sardegna e localmente anche sul Piemonte (VEDI FOTO). Tutto questo mentre gran parte dell'Italia è sovrastata dall'anticiclone africano che apporta caldo e tempo tipicamente estivo di giorno.

Nella giornata di sabato 15 settembre (ieri) un forte temporale ha colpito l'isola di Ibiza, la più occidentale delle Baleari : il temporale ha causato piogge intense sia sulle coste che sulle aree più interne, addirittura scatenando un alluvione lampo. A pagarne le conseguenze sono stati i settori occidentali di Ibiza, in particolare l'area di Cala Gracio attraversata da un fiume in piena di acqua e fango. Travolto il bar di Cala Gracioneta dove l'improvviso fiume di fango ha trascinato via ombrelloni e sedie.