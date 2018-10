AUTUNNO: così NON ci siamo...

Le speranze di uno sblocco della situazione in Italia con l'ingresso trionfale della stagione autunnale da nord a sud erano presenti solo pochi giorni fa su carte e modelli; ora le medesime speranze stanno cadendo nel vuoto, divorate dalla solita alta pressione troppo invadente.

Non si può chiamare "autunno" una stagione che relega piogge pesanti a 2 regioni lasciando tutte le altre sotto una siccità strisciante.

Non si può chiamare "autunno" una stagione che dispensa temperature over 25° in maniera continuativa e non solo su alcune regioni sotto sinottiche particolari (ad esempio con lo Scirocco a Palermo).

Possiamo girarla come vogliamo, ma a parte qualche episodio molto intenso che ha colpito poche regioni, di autunno sulla nostra Penisola ne stiamo vedendo davvero poco.

La natura dovrebbe ora traghettarci verso la fase più perturbata e piovosa di questa stagione e invece cosa fa? Sembra quasi tornare indietro agli standard di fine estate, quando la pioggia era solo un miraggio.

A titolo informativo vi presentiamo le anomalie termiche previste in Europa per la giornata di lunedi 15 ottobre (mappa in alto); crediamo che ogni commento sia puramente superfluo! Su quasi tutto il nostro continente aleggeranno anomalie al rialzo comprese tra 8 e 10°...

Le stesse anomalie sono ben inquadrate anche dalle nostre mappe che potete vedere cliccando su questo link:

http://www.meteolive.it/speciali/TEMPERATURE/55/anomalie-delle-temperature-per-i-prossimi-7-giorni-a-1-500m-/32513/