METEO WEEK-END: tornano FREDDO e PRECIPITAZIONI sull'Italia, ma...

Nuove correnti fredde da est durante il fine settimana, mentre da ovest si avvicinerà una perturbazione. Purtroppo rispetto alla previsione formulata ieri, l'alta pressione sembra essere ancora una volta troppo invadente per garantire la pioggia laddove è strettamente necessaria.

In altre parole, le regioni settentrionali sprecheranno una grossa occasione per vedere finalmente cadere acqua dal cielo, così come le regioni tirreniche. Andrà invece bene sulla Sardegna e sulla Sicilia che avranno rovesci di discreta fattura.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri di altezza previste nella notte tra sabato e domenica:

Isoterme alla medesima quota attorno a -5° sulla verticale del settentrione e del versante adriatico, ovvero un'ondata di freddo invernale in piena regola . Tra -3 e -1°le isoterme lungo il Tirreno, mentre le Isole avranno, sempre a 1500 metri, temperature di poco sopra lo zero.

Sul fronte delle precipitazioni, queste sono le piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 12 marzo:

Rovesci su Corsica e Sardegna! Piovaschi sulla Sicilia. Qualche spruzzata di neve sulle Alpi occidentali oltre all'alta Lombardia e l'alto Veneto sopra i 300-400 metri, ma cose di poco conto. Sul resto del nord il tempo resterà spietatamente asciutto, come sul restante territorio nazionale.

Queste sono le precipitazioni attese per domenica 13 marzo:

Niente da fare per il nord e il Tirreno che non avranno fenomeni. Rovesci saranno presenti sulla Sardegna orientale, la Sicilia e le estreme regioni peninsulari. Piovaschi anche tra la Puglia, il Molise e la Lucania, per il resto asciutto.

