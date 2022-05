Meteo fine settimana: ancora elevata probabilità di TEMPORALI in Italia

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per la notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio:

Notiamo una vasta zona di alta pressione che si stabilirà tra la Scandinavia e le isole Britanniche. Più a sud sarà invece presente una blanda depressione alimentata da aria relativamente fredda proveniente da nord-est (frecce blu).

In altre parole, la stabilità dei settori settentrionali del Continente si contrapporrà ai rovesci e temporali che campeggeranno sull'Italia e sul Mediterraneo per tutto il fine settimana.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge in Italia, secondo il modello americano, valida per l'intera giornata di sabato 7 maggio:

Come vedete, saranno molte le situazioni temporalesche o i rovesci che colpiranno la nostra Penisola. Non prendete la loro posizione come oro colato, tuttavia si evince un maggiore coinvolgimento del centro e del sud, ma con qualche temporale anche al nord. Temperature in calo specie nelle aree raggiunte dai rovesci.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di domenica 8 maggio:

Molte regioni saranno alle prese con rovesci e temporali che si presentaranno con maggiore facilità nelle aree interne e montuose, ma anche sulle Isole. Resterà probabilmente asciutto il tempo lungo il versante adriatico e forse sulle coste liguri. Temperature sempre abbastanza fresche specie sotto i rovesci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località