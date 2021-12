Intensa scossa di terremoto in Pianura Padana: paura fra Bergamo e Milano

Una scossa di terremoto intensa è stata avvertita alle 11:34 sul Nord Italia. Dalle prime stime dei centri sismici, il terremoto è stato di magnitudo 4.4 Richter ed ha avuto epicentro in Lombardia, a 2 km dalla località di Bonate Sotto, vicino Bergamo.

La scossa è stata distintamente avvertita in gran parte della Lombardia. Numerose le segnalazioni arrivate soprattutto da Milano, Bergamo e altre località della zona. Momenti di paura soprattutto nell'area di Bergamo e nell'alto Milanese, vicinissima all'epicentro. Evacuati alcuni Enti pubblici, scuole e università. Diverse persone sarebbero scese in strada subito dopo la scossa.

I Vigili del Fuoco hanno comunicato che non si registra al momento "nessuna particolare criticità" a Milano a parte il panico fra la gente.

I vetri, i mobili e persino i pavimenti nelle case dei milanesi hanno tremato forte.

A causa della forte scossa la metro M5 è stata temporaneamente sospesa per qualche minuto. I vigili del fuoco dopo aver ricevuto diverse chiamate da tutta la città stanno intervenendo con alcune squadre.

Il terremoto si è sentito distintamente anche in strada, hanno tremato anche gli alberi.

Il terremoto si è verificato ad una profondità di circa 26 km.

Al momento non si segnalano danni particolari.