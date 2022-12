Allarme onda TSUNAMI dopo la violenta esplosione dello Stromboli

Una importante esplosione si è verificata sull'isola di Stromboli, come vi abbiamo già documentato in questo articolo di poco fa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, in seguito all'esplosione e alla caduta di materiale roccioso in mare, è prevista in questi minuti un'onda di tsunami, alta circa un metro e mezzo. Il maremoto sarebbe stato provocato da un distacco sulla Sciara del Fuoco. Si invita la popolazione ad allontanarsi dalle aree costiere dell'isola di Stromboli.

Sull'isola sono risuonati gli allarmi ma, secondo i primi accertamenti della Protezione Civile, non si registrano danni. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore.

Aggiornamento ore 18