FREDDO: da lunedi GIU' le temperature: ecco dove torneremo SOTTOZERO

Confermato il moderato calo delle temperature che aprirà l'ultima settimana di gennaio in Italia.

Le correnti occidentali miti che ci stanno interessando verranno sostituite da aria più fredda di matrice settentrionale ad iniziare dalla giornata di lunedi 25 gennaio. Alcune zone dell'Italia finiranno al di sotto dello zero, specie al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale.

La prima mappa mostra le temperature previste in Italia per il primo mattino di lunedi 25 gennaio. Si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo:

Temperature attorno a -1/-2° si prevedono sulla pianura padana occidentale. Il resto della Valpadana avrà temperature attorno allo zero.

Gelate consistenti in assenza di vento e a cielo sereno si avranno nelle vallate interne dell'Italia centrale, specie tra il Lazio e l'Abruzzo. Qui sono attesi valori termici anche di -5/-7°. Qualche gelata sarà probabile anche sull'Appennino meridionale, per il resto non prevediamo valori inferiori allo zero.

La seconda mappa mostra le temperature attese in Italia nelle prime ore di martedi 26 gennaio:

Temperature di poco inferiori allo zero sulla Pianura Padana, specie centro-occidentale. Gelate intense nelle valli incassate del centro con punte di -6/-7° tra le zone interne di Marche, Abruzzo e Lazio. Gelate altresi probabili sull'Appennino meidionale, per il resto non prevediamo valori al di sotto dello zero.

