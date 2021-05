Aprile 2020 Vs aprile 2021: differenze termiche INCREDIBILI in Europa!

In questa sede si occuperemo delle anomalie termiche del mese di aprile dell'anno scorso (2020), paragonandole con il mese di aprile appena passato (2021)

ANOMALIE TERMICHE APRILE 2020

Sicuramente ricorderete il periodo caldo e secco che accompagnò il lockdown nazionale della primavera scorsa. Il mese di aprile 2020 fece registrare anomalie al rialzo da capogiro su tutto il comparto occidentale del Continente e di rimando anche sull'Italia.

Una situazione dominata da un vastissimo e tenace anticiclone "ibrido", ovvero con radici africane in quota ed azzorriane al suolo... un "mostro anticiclonico" che monopolizzò aprile, oltre ad una cospicua parte di marzo. Se ne uscì solo nella prima decade di maggio con l'arrivo di un periodo perturbato e sottomedia specie al centro e al nord.

ANOMALIE TERMICHE APRILE 2021

Tutta un'altra storia...anzi, la situazione sembra quasi ribaltata rispetto all'anno scorso.

Una potente anomalia termica negativa ha agito su quasi tutto il comparto europeo, in modo particolare sull'Europa centro-orientale dove l'inverno ha proseguito in maniera quasi indisturbata.

Anche l'Italia ha risentito di questa situazione, con "sottomedia" abbastanza pesanti specie al centro e al sud, meno al nord che ha in parte beneficiato di correnti favoniche discendenti dalle Alpi.