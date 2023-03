Per il week-end di Pasqua possibile MALTEMPO per tutti, anche per la "zona morta" del nord-ovest!

FRONTE delle PIOGGE

Nonostante carte bariche davvero sadiche per le regioni di nord-ovest (e la Sardegna), saltate da tutti i passaggi instabili previsti sino a giovedì 6 aprile, le cose potrebbero andare a migliorare progressivamente per il periodo di Pasqua, quando il modello americano, addirittura nelle medie degli scenari, prevede maltempo per tutti, questa volta anche e soprattutto al nord. Ma andiamo con ordine...



LA ZONA MORTA (Piemonte, estremo ovest lombardo, Liguria di Ponente e bassa Valle d'Aosta )La definizione, coniata già diversi anni fa dal sottoscritto per il nord-ovest assetato, vivrà un altro brutto momento tra oggi e l'esordio di aprile.

Secondo quasi tutti i modelli infatti da qui a giovedì 6 aprile al nord-ovest se cadrà qualche mm di pioggia sarà un miracolo. Guardate l'accumulo di pioggia previsto sino a quella data su tutto il Paese, la mappa parla da sola:

E anche nei momenti in cui potrebbe piovere, come oggi, domenica 26 marzo, le correnti in quota e quelle al suolo sfavoriscono proprio solo quel settore, lo evidenziano le mappe qui sotto:

E anche nel week-end 1-2 aprile, è evidente come le correnti settentrionali inducano il foehn sul nord-ovest e determinino invece instabilità al centro e al sud, con l'alta pressione sempre in posizione di disturbo:

Il colpo di scena però potrebbe intervenire tra il venerdì santo e la Pasqua, quando per la prima volta, dopo diverse settimane, il modello americano vede nella MEDIA degli SCENARI, un importante svolta nell'andamento delle correnti in quota, cioè una loro rotazione a SW, questo consentirebbe l'ingresso di perturbazioni cariche di pioggia un po' per tutti, ma soprattutto su quel nord-ovest assetato di cui abbiamo lungamente parlato, ecco dunque la mappa delle mappe:

E le conferme arrivano osservando alcune emissioni previste proprio per quel periodo, sono carte bariche molto favorevoli alle piogge sul nostro Paese:

IN CONCLUSIONE

Nonostante correnti con curvatura ciclonica poco accentuata, su diverse regioni, tranne quelle di nord-ovest, da qui al 5-6 aprile potranno verificarsi precipitazioni, specie tra questa sera e martedì 28 marzo e poi ancora nel week-end 1-2 aprile, ma la vera svolta potrebbe arrivare proprio a ridosso del week-end pasquale, anche se l'attendibilità di questa previsione dovrà necessariamente crescere.