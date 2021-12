METEO: via vai di perturbazioni sull'Italia con PIOGGE e CLIMA MITE

Correnti atlantiche miti e umide fanno il loro ingresso sul Bacino del Mediterraneo. Ecco l'immagine satellitare in movimento che mostra il tempo delle ultime ore in Europa:

Si nota il treno di perturbazioni che si affaccia dall'Europa occidentale in direzione del nostro Paese. Si tratta di correnti miti e molto umide che causeranno piogge su alcune regioni. Il periodo natalizio sarà quindi contraddistinto da un clima umido, ma non freddo, con la neve che visiterà solo le Alpi a quote piuttosto elevate.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese oggi in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Rovesci saranno possibili in Liguria, specie nelle aree interne. Piovaschi lungo il Tirreno fino alla Campania, piogge deboli tra basso Veneto ed Emilia Romagna, per il resto tempo asciutto. Abbraccio di venti miti e umidi da sud-ovest localmente forti, con mari molto mossi.

Questa invece è la tendenza per NATALE:

Piogge su Liguria, Emilia Romagna, basso Veneto e lungo il Tirreno fino al Lazio. Piovaschi anche sulla Sardegna settentrionale, per il resto tempo asciutto. Clima sempre mite e ventoso con i bacini di ponente molto mossi o localmente agitati.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

