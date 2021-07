Meteo: SOLE e CALDO protagonisti con qualche TEMPORALE anche INTENSO

L'immagine satellitare in movimento ci mostra come l'alta pressione abbia nuovamente preso possesso della nostra Penisola e del Mediterraneo.

L'estate, come era nelle attese, è tornata in sella e dovrebbe restarci almeno per tutta la settimana. Nel week-end aumenterà anche il caldo al centro-sud, mentre al nord potrebbe arrivare qualche temporale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera, mercoledi 21 luglio:

Si tratta di una situazione tipicamente estiva. Attenzione però ai temporali di calore che nel pomeriggio interesseranno le Alpi, l'Appennino settentrionale e forse le aree interne del centro. Si tratterà di fenomeni locali, ma anche intensi.

Su tutte le altre zone sole a profusione e caldo. A tal proposito vi mostriamo le temperature attese per le ore 14 di oggi in Italia:

Farà caldo, ma senza scomodare record. Punte di 35° saranno comunque probabili sul Lazio, 34° sulla Sardegna, la bassa Lucania ed alcune aree della Pianura Padana. Si starà un po' meglio lungo le coste stante la presenza delle brezze marine.

Per domani, giovedi 22 luglio, nessuna novità di rilievo: a parte qualche temporale di stagione sui rilievi, sole e caldo per tutti.

