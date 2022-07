METEO: incursione instabile per alcune regioni OGGI, ecco dove potrebbe piovere

L'alta pressione si rinforza prepotentemente su tutto Il Mediterraneo occidentale e la penisola iberica, mentre l'Italia si ritrova (ancora per poco) sul margine della cupola anticiclonica.

Aria leggermente più instabile e fresca (in alta quota) proveniente dai Balcani sta lambendo lo Stivale e sta producendo un po' di nuvolosità sul mar Adriatico e a sprazzi anche al centro Italia e al nordest. Per il momento sembra trattarsi di un'avvezione instabile assolutamente innocua, ma nelle prossime ore potremo assistere ad un peggioramento su alcune nostre regioni.

In particolare ci aspettiamo dei temporali o rovesci pomeridiani sull'Appennino emiliano-romagnolo, molto localmente su Veneto, Trentino e Friuli, e in modo leggermente più marcato su Marche, Abruzzo e Molise. I fenomeni si manifesteranno principalmente tra pomeriggio e prime ore della sera.

In serata isolati rovesci o temporali potranno attraversare anche la Puglia centro-settentrionale.

Altrove ben poco da segnalare: i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi, mentre le temperature tenderanno leggermente a salire rispetto a ieri.

L'anticiclone si farà strada verso est nella seconda metà della settimana, riuscendo ad avvolgere tutta Italia. Dovremo aspettarci, come già indicato ieri, un netto e costante aumento delle temperature giorno dopo giorno.