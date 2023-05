Meteo: continua la DANZA dei TEMPORALI sull'Italia

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere la situazione meteorologica in Europa:

La goccia fredda responsabile dei temporali che abbiamo avuto su parte del settentrione, sta slittando verso la Francia. Le piogge tendono quindi temporaneamente ad arroccarsi sui settori alpini e dell'alta pianura. Tuttavia, il riscaldamento indotto dal sole farà crescere temporali su tutte le aree interne e montuose nel pomeriggio, con possibili sconfinamenti anche lungo alcuni tratti di costa.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia alle ore 17 di oggi pomeriggio, giovedi 25 maggio:

Temporali a macchia di leopardo sulla nostra Penisola, ma più probabili nelle aree interne e montuose, con possibili sconfinamenti lungo le coste del Tirreno. In serata questi fenomeni tenderanno ad attenuarsi.

Nella giornata di domani, venerdi 26 maggio, instabilità in diminuzione su quasi tutte le regioni stante un blando rinforzo dell'alta pressione.

Resteranno temporali solo al sud e sulle Alpi orientali, ovviamente nel pomeriggio. Su tutte le altre regioni il tempo sarà soleggiato.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 27° sulla bassa Lucania, 26° nel Foggiano e 25° sull'alta Toscana e Friuli. Per il resto valori gradevoli.

