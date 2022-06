METEO: al via un week-end BOLLENTE, ma con qualche violento temporale!

L'ondata di caldo africano sta per raggiungere il suo apice prima di un fisiologico indebolimento previsto nel corso della prossima settimana (ve ne abbiamo parlato qui).

Oggi e domani saranno due giornate pienamente estive, con temperature di gran lunga al di sopra delle medie del periodo su tutta la penisola ed in maniera particolare al sud e sulle isole maggiori. L'anomalia termica sarà di almeno 8-9°C, un valore decisamente ragguardevole e da non sottovalutare in vista del peggioramento temporalesco atteso la prossima settimana.

Sia oggi che domani avremo modo di vivere i primi 39-40°C della stagione su regioni come Sardegna, Sicilia, Puglia: saranno principalmente i settori interni a registrare temperature così alte, mentre sulle coste avremo temperature più basse ma umidità più elevata. Eloquenti le massime previste quest'oggi:

Il caldo accompagnerà il bel tempo su quasi tutta Italia, eccezion fatta per isolati temporali in arrivo al nord. Oggi i fenomeni saranno molto isolati e relegati all'arco alpino, mentre domani diverranno più estesi e frequenti non solo sui monti ma anche sulla pianura Padana occidentale. Non escludiamo isolate forti grandinate su Piemonte e alta Lombardia.