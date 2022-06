Pausa dal grande caldo: tanti FORTI temporali la prossima settimana

Gli aggiornamenti serali dei modelli fisico-matematici non fanno altro che rimarcare l'elevata possibilità di un guasto del tempo nel corso della prossima settimana, favorito da un arretramento dell'anticiclone africano.

Il grande caldo, dunque, potrebbe trovarsi davanti ad un'improvvisa pausa certamente legittima e benvenuta, considerato che ci troviamo costantemente oltre le medie del periodo da almeno due settimane. Il calo termico, però, potrebbe non avvenire in modo pacato, come già accennato in questo articolo.

In questo confronto è chiaro ed evidente come caleranno le temperature nel corso della prossima settimana. Quantomeno ci riavvicineremo alle medie del periodo:

L'ingresso di una massa d'aria più fresca e instabile potrebbe generare una serie di forti temporali dapprima al nord (tra 6 e 7 giugno) e successivamente al centro e al sud (tra 7 e 9 giugno). La prossima potrebbe, pertanto, una settimana estremamente instabile e caratterizzata da numerosi acquazzoni e temporali sparsi da nord a sud.

Il calo termico sarà sostanzioso, di almeno 7-9°C, su tutta la penisola: dapprima le temperature scenderanno al nord a partire da martedì, poi toccherà anche al centro e al sud nelle successive 48 ore. I temporali saranno molto forti in pianura Padana nel corso di martedì, poi il maltempo avvolgerà anche centro e sud Italia. È chiaro che i fenomeni più intensi (anche grandine e fortissime raffiche di vento) riguarderanno i settori interni e le aree collinari, ma occasionalmente anche le coste potrebbero subire gli effetti di questo rapido peggioramento.