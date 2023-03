MALTEMPO: PIOGGE e ROVESCI in transito sull'Italia, ma non per tutti

Questa mattina iniziamo con la riflettività del radar che mostra le aree interessate dalle piogge a scala italica nelle ultime ore:

La perturbazione taglia come una lama nel burro le regioni centrali dove sono in atto piogge e rovesci. Al nord, tranne l'Emilia Romagna ed in parte la Liguria, le piogge sono state molto scarse o assenti ed anche nei prossimi giorni non si prevedono apporti idrici decenti per questo settore italico. Il fronte nelle prossime ore farà progressi verso il meridione ed uscirà definitivamente dalla scena italiana nella giornata di mercoledi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Piogge e rovesci sparsi al centro ed in tendenza anche al sud. Al nord, dopo le ultime piogge sull'Emilia Romagna, tempo in rasserenamento e cessazione degli eventuali fenomeni.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi, lunedi 20 marzo:

Valori un po' freschi al centro, molto miti invece al nord e al sud con punte di 21° nel sud della Sardegna e 20° in Sicilia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di domani, martedi 21 marzo:

Rovesci al sud e sul medio-basso Adriatico con fenomeni in graduale attenuazione nell'arco della giornata. Per il resto tempo stabile e con aumento delle temperature.

