Il TEMPO: giugno prende una strada PAZZESCA!

Cascate d'acqua a ripetizione nell'estate che entra nel vivo: dopo maggio, anche giugno prende la stessa piega e mette in mostra un'anomalia di quelle che fanno notizia.



Ditemi voi quante volte avete visto negli ultimi 20 anni un'anomalia barica positiva così marcata nel nord del Continente e una depressione piazzarsi stabilmente in sede mediterranea nel cuore di giugno.



L'immagine qui sotto parla di una metà del mese con il maltempo su gran parte d'Italia, specie al centro e al sud, cosa francamente inusuale, visto che in questo periodo è più facile che tendano a localizzarsi al nord:

In circostanze del genere può scaturirne anche un'alluvione, specie a ridosso delle Isole Maggiori, sul basso Tirreno, lo Jonio e sul medio Adriatico .

Non contento però il modello americano mostra un quadro barico sconcertante anche per i giorni successivi, dal 18 al 22 giugno, con un vortice ciclonico che colpirà soprattutto il nord e il centro Europa, mentre sarà ancora attiva la grande anomalia barica tra Islanda, Groenlandia e vicino Atlantico:

In questo caso il maltempo colpirebbe forte il nord e soprattutto la fascia alpina e prealpina con episodi anche localmente estremi. Dunque una situazione da monitorare attentamente se venisse confermata anche nei prossimi aggiornamenti.



Solo durante la terza decade del mese si affaccerebbe un po' di normalità estiva con i disturbi ridotti a qualche temporale sul nord-est e con una maggiore affermazione dell'anticiclone e di conseguenza del caldo.