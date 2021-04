Invasione eccezionale di meduse a Trieste, sono migliaia ammassate nel porto

Immagini a dir poco eccezionali arrivano da Trieste, improvvisamente invasa da migliaia e migliaia di meduse nelle ultime ore. Si tratta di una specie di meduse chiamata Rizostoma e sono ospiti frequenti del mar Adriatico e dello specchio d'acqua dinanzi a Trieste.



Questa volta, però, il numero di meduse arrivate a riva e nel porto del capoluogo giuliano è davvero ragguardevole, tanto che ha suscitato molto scalpore nei cittadini che si sono imbattuti in queste meduse. Come mai si sono presentate improvvisamente nel mare triestino stamattina, nonostante si tratta di animali che nuotano molto lentamente?

Molto probabilmente ha influito la direzione del vento e delle correnti marine, che le ha accumulate rapidamente in quel punto.



L'elevato numero di meduse comparso in mare davanti a piazza Unità può anche essere una conseguenza dell'eccessiva pesca marina. "Peschiamo troppi pesci e lasciamo campo libero alle meduse" afferma Nicola Bressi, naturalista e divulgatore triestino.