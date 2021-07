METEO A 7 GIORNI: picco di CALDO intenso ma con temporali al nord

Il rinforzo di un campo di alta pressione africana determina condizioni di tempo soleggiato e stabile sullo stivale italiano. Almeno fino all'inizio della prossima settimana su gran parte delle regioni il caldo sarà destinato ad aumentare, diventando via via più fastidioso. Picchi di caldo elevati sono attesi special modo sulle zone pianeggianti interne, con valori che tra sabato e domenica si porteranno fino alla soglia 40°C su Sardegna, Puglia e Basilicata. Picchi fino a +35/+38°C su entroterra di Lazio, Toscana, Umbria. Caldo intenso in previsione anche sulla Pianura Padana, in testa secondo i modelli l'Emilia-Romagna, qui saranno possibili valori massimi fino a +36/+38°C. Temperature MASSIME previste dal modello americano per domani, sabato 24 luglio:

L'arrivo del fine settimana segnerà anche lo sviluppo di una nuova circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale. Questo nuovo vortice depressionario contenente aria più fresca, tenterà in ogni modo di spingersi verso le regioni del nord Italia che sperimenteranno un graduale aumento dell'instabilità specie a partire da domenica. Sull'angolo nord-occidentale italiano potrebbero verificarsi forti temporali soprattutto tre le giornate di domenica 25 e lunedì 26 luglio, special modo sul Piemonte e la Lombardia. Con l'arrivo dei temporali su queste regioni potrà verificarsi anche un parziale ribasso della temperatura. Analisi in quota del modello europeo riferita a lunedì 26: