Meteo 7 giorni: verso il caldo estremo, non ci sono piÃ¹ dubbi

L'intensa ondata di calore che sta colpendo le aree meridionali sta concedendo qualche ora di apparente tregua al nord e parte del versante adriatico. Tuttavia, a partire dal week-end ci sarà una nuova intensificazione del caldo, questa volta regioni escluse.

Infatti, nel corso della settimana prossima, l'anticiclone africano provocherà un significativo aumento delle temperature in tutta Italia, avvicinandosi ai record termici storici per il nostro Paese. Non sarà una semplice visita passeggera, ma un'aspra ondata di calore che durerà per diversi giorni. I primi indizi di intenso calore saranno presenti a fine settimana, da nord a sud, ma sarà da lunedì che le temperature più alte raggiungeranno quasi ovunque oltre i 33-35°C, toccando quasi i 40-41°C nelle aree interne del sud, delle isole e della costa adriatica.

Ma nonostante ciò, il culmine del caldo deve ancora arrivare! Le ultimissime previsioni per il periodo tra il 18 e il 20 luglio non sono affatto rassicuranti e ci preannunciano un'onda di calore senza molti paragoni negli ultimi anni. Sia il modello americano GFS che quello europeo ECMWF concordano sulla presenza di masse d'aria molto calde provenienti dal deserto del Sahara, caratterizzate da isoterme intorno ai +28/+29°C a 850 hpa (circa 1600 metri). Queste isoterme potrebbero garantire temperature, al suolo, prossime ai 43-44°C nelle zone interne del sud e delle isole maggiori.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 15 Luglio: momentaneo calo termico, apparente, sul lato adriatico. Tanta umidità specie sulle coste. Sul lato tirrenico e le isole maggiori attesi picchi di 38.40°C.

Domenica 16 Luglio: caldo intenso su tutta Italia, punte di 41°C nelle zone interne del sud. Picchi di 40°C anche in Romagna e sulla fascia adriatica.

Lunedì 17 Luglio: insiste il grande caldo eccezionale su tutto il centro, il sud e le isole maggiori. Caldo intenso e afoso anche al nord.

Martedì 18 Luglio: caldo intenso su tutta Italia, temperature estreme fino a 43°C nelle zone interne del sud e delle isole.

Mercoledì 19 Luglio: caldo esagerato da nord a sud. Punte di oltre 40°C al nord, fino a 42-44°C nelle zone interne del sud e delle isole. Afa pesante e insopportabile di sera.

Giovedì 20 Luglio: caldo intenso ovunque, possibile lento calo solo al nord.

Venerdì 21 Luglio: stabile e ancora troppo caldo al centro e al sud. Graduale calo termico al nord.

