Meteo 7 giorni: tutto pronto per la RINFRESCATA, ma quanto durerà?

Siamo alle porte di un brusco cambiamento del tempo che finalmente traghetterà l'Italia in un periodo più gadevole, termicamente parlando, e a tratti instabile.

Una massa d'aria fresca nord-europea è in rapida discesa verso l'Italia e tra giovedì e venerdì spazzerà via il grande caldo sub-tropicale, in modo a tratti irruente. Il fronte freddo scorrerà tra giovedì e venerdì, dando vita ad acquazzoni e temporali localmente intensi e ricchi di grandine.

Le regioni più colpite saranno quelle del nordest durante giovedì (nel frattempo anche a sprazzi le zone interne del lato adriatico) e poi buona parte dell'Adriatico centro-meridionale e del sud nel corso di venerdì. Più soleggiato invece al nordovest, Toscana e Sardegna.

Il vento si farà sentire un po' ovunque nelle prossime 48 ore, con al seguito un sensibile calo termico di oltre 7-10°C. Il calo termico maggiore sarà percepito sul versante adriatico e al sud, tanto che la colonnina di mercurio passerà dai 35-37°C attuali a 27-29°C.

Dopo il transito delle piogge e dei temporali il clima si manterrà gradevole e sopportabile per tutto il week-end, sebbene con cieli più sereni e venti sostenuti.

Nei primi giorni della prossima settimana l'anticiclone proverà a muoversi ancora verso l'Italia, riuscendoci però marginalmente. Le correnti più gradevoli dai Balcani persisteranno sul lato adriatico e al sud, mantenendo le temperature attorno alle medie stagionali. Farà più caldo, invece, al nord e sull'alto Tirreno.

Le possibilità di un ritorno del caldo intenso dopo metà mese sono in graduale aumento, ma per il momento parliamo di ipotesi.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 7 luglio: ancora caldo al mattino, poi aria instabile e via via più fresca in arrivo dai Balcani. Temporali sparsi al nordest, poi anche nelle zone interne del lato adriatico.Temperature in netto calo ovunque dalla sera.

Venerdì 8 luglio: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, con isolati violenti temporali specie sull'arco ionico. Sereno al nord. Temperature in netto calo.

Sabato 9 luglio: migliora il tempo ovunque, ma venti sostenuti di maestrale sul centro e al sud. Clima gradevole.

Domenica 10 luglio: generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche temporale pomeridiano nei settori interni. Temperature stazionarie.

Lunedì 11 luglio: persiste un flusso fresco settentrionale, possibili nuovi temporali su monti e colline. Temperature stazionarie.

Martedì 12 luglio: temporali sparsi al nord, in estensione anche al centro e alle zone interne del sud tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie.

Mercoledì 13 luglio: tempo generalmente stabile su tutta Italia, temperature in aumento ovunque.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località