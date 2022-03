Meteo 7 giorni: tanta PIOGGIA in Italia, dal Rodano scivolano anche FREDDO e NEVE

L'Atlantico si è risvegliato e a quanto pare avrà parecchio da dire fino alla prossima settimana: le correnti da ovest hanno riportato la pioggia sul lato tirrenico e localmente anche al nord, ma il grosso del maltempo arriverà nelle prossime 96 ore, riuscendo a bagnare in modo adeguato tante località duramente colpite dalla siccità.

Nella dinamicità atmosferica dei prossimi giorni risalta maggiormente la "rodanata" attesa nel fine settimana. Un'ondata di freddo artico irromperà nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano, favorendo così la formazione di una depressione tirrenica profonda e intensa.

Il maltempo coinvolgerà a più riprese gran parte d'Italia, mentre la neve scenderà gradualmente di quota fino a portarsi a quote collinari sia al nordovest che sulle regioni centrali (vedi qui un maggior approfondimento).

Subito dopo questo colpo di coda invernale, il maltempo potrebbe non fermarsi: un'altra perturbazione atlantica potrebbe raggiungere le regioni del centro e del nord tra lunedì 4 e martedì 5, favorendo altre piogge in pianura e nevicate in montagna.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 31 marzo: maltempo diffuso al nordest e sul lato tirrenico. Nevicate abbondanti sull'arco alpino e l'Appennino settentrionale. Rischio temporali al sud. Temperature in lieve calo.

Venerdì 1 aprile: nuovo affondo nord atlantico nel mar Tirreno. Maltempo in intensificazione al nord con nevicate abbondanti sui monti, in graduale calo di quota. Maltempo anche sul lato tirrenico. Temperature in calo.

Sabato 2 aprile: maltempo diffuso al nord e sul lato tirrenico, irruzione artica con piogge, temporali e anche neve a quote via via più basse sul settentrione, specie su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria. Nevicate in collina entro sera su gran parte del centro Italia, specie Toscana meridionale, Lazio, Umbria. Nevicate in montagna al sud.Temperature in forte calo.

Domenica 3 aprile: giornata invernale su tutta Italia con freddo e instabilità sparsa, più concentrata al centro e al sud. Dalla sera nuovo guasto al nord con fiocchi di neve in collina. Temperature in calo.

Lunedì 4 aprile: ancora nubi e piogge al centro e al nord, specie sul lato tirrenico. Nevicate a tratti abbondanti in montagna. Temperature stazionarie.

Martedì 5 aprile: migliora al nord e gran parte del centro, residue piogge al sud. Temperature stazionarie, sotto le medie del periodo ovunque.

Mercoledì 6 aprile: si allontana il maltempo dall'Italia, alta pressione in rinforzo. Temperature in aumento.

