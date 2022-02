Meteo 7 giorni: settimana DINAMICA in vista, ritorna il MALTEMPO anche al nord?

Siamo alle porte di una settimana sicuramente più dinamica per l'Italia, nonostante un assetto barico non proprio favorevole all'arrivo di perturbazioni rilevanti nel Mediterraneo. Con un anticiclone azzorriano così invadente e con un vortice polare in rinforzo, risulta molto difficile assistere ad occasioni di maltempo lungo lo Stivale, ma nonostante queste condizioni di partenza potremo assistere ad un paio di incursioni instabili abbastanza interessanti.

Il primo peggioramento lambirà l'Italia tra lunedì pomeriggio e martedì mattina: aria piuttosto fredda di origine artica valicherà i Balcani e transiterà su Abruzzo, Molise, Puglia e poi via via sul resto del sud dove causerà piogge sparse e acquazzoni. Tornerà un po' di neve sull'Appennino centro-meridionale, generalmente oltre i 600 metri di quota durante il clou dell'evento (tra il pomeriggio e la sera di lunedì). Nella notte di martedì, avremo qualche sparso fiocco di neve fino a bassa quota su Molise, Puglia e Basilicata. Il vento sarà forte di tramontana, con raffiche di burrasca su gran parte del Meridione e del medio-basso Adriatico.

Nel pieno della settimana tornerà l'alta pressione coriacea e carica di aria mite che farà impennare le temperature su tutta la penisola sia in pianura che in montagna, mettendo ancor di più a dura prova la tenuta nevosa in alta quota.

Fortunatamente la fase anticiclonica dovrebbe durare solo un paio di giorni, dopodiché da venerdì potrebbe aprirsi un nuovo periodo instabile dovuto all'isolamento di una massa d'aria fredda artica nel Mediterraneo. Questa irruzione fredda potrebbe riportare il maltempo al nord tra venerdì 11 e sabato 12, come anticipato nel nostro editoriale mattutino.

L'incertezza modellistica riguardo questo secondo peggioramento settimanale è ancora molto elevata, pertanto saranno indispensabili nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Lunedì 7 febbraio: sferzata fredda al centro e al sud con piogge sparse, qualche grandinata e fiocchi di neve in alta collina. Venti in netto rinforzo di tramontana al sud, foehn al nord e clima secco. Temperature in aumento al nord, in netto calo al centro e al sud.

Martedì 8 febbraio: freddo al sud e medio-basso Adriatico ma con fenomeni in attenuazione. Venti forti di tramontana. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 9 febbraio: anticiclone in arrivo su tutta Italia, tempo stabile ovunque e temperature in aumento.

Giovedì 10 febbraio: forte anticiclone su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in impennata ovunque.

Venerdì 11 febbraio: stabile al sud, tempo in graduale peggioramento al nord con l'arrivo di nuvolosità e piogge deboli sul lato tirrenico e al nordest. Possibile depressione in formazione nel mar Ligure. Temperature in calo.

Sabato 12 febbraio: possibile ondata di maltempo al centro e al nord. Piogge diffuse sul nordest e le regioni centrali, con neve a quote collinari e localmente a quote bassissime. Fenomeni sparsi al nordovest (previsione da CONFERMARE). Temperature in netto calo.

Domenica 13 febbraio: maltempo al centro e al sud, migliora al nord. Nevicate in Appennino fino a quote basse (da confermare).

