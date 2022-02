Il modello americano crede nel ritorno di PIOGGIA e NEVE al nord...

Decisamente interessanti gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, il quale propone un provvisorio ma redditizio ritorno delle correnti artiche sul Mediterraneo occidentale, dopo un periodo estremamente stabile e siccitoso.

Sia gli aggiornamenti notturni che quelli mattutini propongono un'incursione di aria molto fredda artica, tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio, verso l'Europa centrale e a seguire su Francia e nord Italia: buona parte dell'aria fredda potrebbe scivolare dalla Valle del Rodano verso il mar Tirreno, dove alimenterebbe una depressione orografica particolarmente carica di precipitazioni.

Il modello GFS propone la formazione di una depressione nel mar Ligure che favorirebbe il ritorno di piogge e nevicate su gran parte del nord. In tal caso le regioni più coinvolte sarebbero quelle nordorientali, ma un po' di pioggia potrebbe affacciarsi (con questa configurazione ipotetica) anche sul nordovest. Considerando la presenza di aria piuttosto fredda richiamata dalla depressione verso la pianura Padana, la neve si affaccerebbe fino a quote molto basse su tutto il nord o addirittura in pianura.

Dalla mappa delle precipitazioni totali che potrebbero manifestarsi fino al termine della prossima settimana si evincono accumuli interessanti al nord, specie sul nordest. Un'ondata di maltempo di questo tipo, seppur abbastanza rapida, potrebbe quantomeno tamponare la grave siccità che sta coinvolgendo il settentrione dal mese di dicembre.

La previsione, tuttavia, è ancora ricca di incertezze: solo il modello americano GFS propende per questo improvviso peggioramento del tempo al nord, mentre gli altri modelli, tra cui l'inglese ECMWF e il canadese GEM indirizzano l'aria fredda e instabile su altri Paesi europei lasciando il nord Italia a secco.

Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per scogliere ogni dubbio sul tempo che ci attende la prossima settimana.