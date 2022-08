Meteo 7 giorni: settimana DINAMICA confermata, tra caldo e forti temporali

La goccia fresca che attualmente sta affluendo nel Mediterraneo si farà da parte sul finire della settimana lasciando alle sua spalle aria gradevole e più stabile.

La stabilità, tuttavia, avrà vita davvero breve quantomeno al centro e al nord! Già da Ferragosto si affacceranno altri nuvoloni, acquazzoni e temporali sparsi in particolare sul medio-alto Tirreno e sul settentrione.

Nel prosieguo di settimana, in particolare da mercoledì 17, irromperà una forte perturbazione atlantica che potrebbe determinare piogge intense e temporali stazionari al nord, specie al nordovest.

Al tempo stesso avremo un improvviso aumento delle temperature al centro e al sud per la durata di qualche giorno: in questo frangente le temperature massime saliranno oltre i 35-37°C.

Si tratterà di una toccata e fuga del gran caldo, richiamato momentaneamente dalla perturbazione atlantica: anche sul Meridione avanzerà aria più fresca dopo il 19 agosto, con al seguito rovesci e temporali.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 14 agosto: residuo maltempo mattutino al sud, con tendenza ad un miglioramento generale. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 15 agosto: giorno di Ferragosto più stabile ovunque al mattino, poi nuovo peggioramento tra pomeriggio e sera al nord, Toscana e Marche. Temperature in aumento al sud, stazionarie altrove.

Martedì 16 agosto: instabilità sparsa al nord e al centro Italia, più stabile al sud. Temperature in netto aumento sul Meridione.

Mercoledì 17 agosto: caldo africano al sud, altra ondata di maltempo in arrivo al nord specie su Alpi e nordovest con rischio temporali intensi e localmente violenti. Temperature in calo al nord, in forte aumento altrove.

Giovedì 18 agosto: caldo intenso al centro e al sud con picchi superiori ai 38-39°C nei settori interni. Maltempo al nord e medio Tirreno, rischio nubifragi su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Temperature in aumento al sud, stazionarie o in calo altrove.

Venerdì 19 agosto: maltempo in estensione al sud, instabilità persistente al nord. Temperature in generale forte calo.

Sabato 20 agosto: miglioramento del tempo su gran parte d'Italia eccetto residui fenomeni al sud e basso Adriatico. Temperature in calo.

