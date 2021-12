Meteo 7 giorni, l'inverno ruggisce: due ondate consecutive di NEVE e maltempo

L'inverno risponde presente: domani arriverà in Italia la prima seria perturbazione invernale che avrà il merito di riportare la neve in pianura su tante località del nord. Si tratta di una perturbazione atlantica ricca di precipitazioni, che attraverserà gran parte d'Italia in appena 48 ore.

Il nord Italia, a differenza delle precedenti occasioni, non starà a guardare e farà i conti con piogge e nevicate a quote bassissime. La presenza di una massa d'aria fredda sulla pianura Padana occidentale creerà le giuste condizioni per l'arrivo dei fiocchi di neve fino in pianura. Questa condizione sarà valida principalmente per Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia occidentale e parte della Lombardia occidentale: la neve raggiungerà quote pianeggianti sin dalle prime ore della prossima notte per almeno 12-15 ore.

La neve potrebbe coinvolgere, parlando sempre di pianure, anche la Lombardia centro-orientale e l'Emilia centrale (specie reggiano e modenese), ma è più probabile che possa trattarsi di neve bagnata senza particolari accumuli. Non escludiamo fenomeni come il gelicidio nelle conche e avvallamenti emiliani e liguri: la presenza di sacche d'aria gelida al suolo con temperature di -1/-2°C potrebbe causare il congelamento della pioggia (causata dalla presenza di temperature più alte in alta quota) con effetti molto pericolosi per strade e marciapiedi.

Fiocchi probabili anche sulla Liguria centrale fino a 200-300 metri.

Discorso diverso per le colline (sia del Piemonte che della Lombardia) dove nevicherà in modo sostenuto per diverse ore, favorendo accumuli anche superiori ai 10-15 cm. Tanta neve in arrivo anche sulle colline e i monti del Triveneto (generalmente oltre 400 metri e nei fondovalle). Pioggia per le pianure del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia orientale e della Romagna. Durante eventuali rovesci intensi è possibile che qualche fiocco di neve possa raggiungere anche questi territori pianeggianti.

Tra mercoledì sera e giovedì il maltempo coinvolgerà anche il centro ed il sud, ma con neve solo in alta montagna.

Il maltempo non finisce qui: tra venerdì e domenica potrebbe farsi largo un'altra perturbazione nord atlantica che riporterebbe non solo la neve fino in pianura al nord (al momento in pole troviamo Emilia e bassa Lombardia) ma anche tanta pioggia, temporali e freddo al centro e al sud. Nella mappa precedente potete osservare la possibilità di neve tra venerdì e sabato: in arancione le possibilità più alte, in giallo/verde/blu possibilità via via inferiori).

Solo ad inizio prossima settimana potrebbe palesarsi un deciso miglioramento del tempo su tutta Italia.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 8 dicembre: tempo in peggioramento al Nordovest per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà la neve fino in pianura. Possibili nevicate con accumulo su Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia occidentale, e Lombardia. Forti nevicate sul Triveneto in collina e nei fondovalle. FIocchi anche a bassa quota sulla Liguria centrale (200-300 metri). Temperature in calo al nord, in lieve aumento altrove. Piogge sul lato tirrenico. Più asciutto sul lato adriatico.

Giovedì 9 dicembre: ultimi fenomeni al nordest, nevosi fino a quote basse. Maltempo diffuso al centro e al sud con neve in Appennino. Temperature in calo.

Venerdì 10 dicembre: risveglio gelido al nordovest con minime fino a -10°C sul basso Piemonte a causa dell'irraggiamento notturno a cui si aggiungerà l'eventuale effetto albedo nelle località innevate. Maltempo che persiste al centro e al sud, con annesso calo delle temperature.

Sabato 11 dicembre: depressione in formazione nel Mediterraneo, alimentata da fredde correnti artiche. Maltempo diffuso al centro e al sud, incerto il coinvolgimento del nord con neve a bassissima quota. Temperature in calo.

Le piogge totali previste fino a lunedì prossimo. Fenomeni più intensi al centro ed al sud, ma anche il nord questa volta non resterà a guardare | (vedi tutte le mappe):

Domenica 12 dicembre: stabile al nord, maltempo che prosegue al centro e al sud. Temperature in calo.

Lunedì 13 dicembre: residui fenomeni al sud, torna l'alta pressione al centro e al nord (da confermare).

