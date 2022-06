Meteo 7 giorni: il CALDO diventerà eccezionale ma potrebbero esserci liete sorprese

Le calde correnti africane premeranno sull'acceleratore nei prossimi giorni, dando vita ad una forte ondata di caldo che ormai quasi sicuramente porterà la colonnina di mercurio a ridosso dei 40°C in diverse località italiane, da nord a sud.

L'aumento termico sarà costante e marcato su tutto lo Stivale: nel week-end avremo picchi di 35-36°C in pianura Padana e nelle zone interne del centro e delle isole maggiori, poi tra martedì e mercoledì molto probabilmente ci sarà l'apice del caldo con temperature fino a 38°C in pianura Padana e fino a 40-41°C nelle aree interne del centro, del sud e delle isole maggiori.

Il gran caldo e l'assenza di precipitazioni degne di nota andranno ad amplificare ulteriormente la spaventosa siccità presente su tante nostre regioni, specie al nord (come approfondito in questo articolo).

Fortunatamente ci sono anche novità interessanti: come già descritto in questo articolo sarebbero in aumento le possibilità di un'incursione instabile atlantica a metà della prossima settimana, capace di portare acquazzoni e temporali al nord Italia.

Il modello matematico GFS insiste sul ritorno dell'instabilità al settentrione, che considerato il gran caldo presente potrebbe rivelarsi particolarmente intensa.

Poche novità invece per centro e sud: l'anticiclone africano sarà protagonista anche la prossima settimana con picchi di temperatura esagerati fino a 40-41°C.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 18 giugno: aria più fresca verso il sud con venti in rinforzo. Isolati temporali nei settori interni. Caldo e stabile al centro e al nord.

Domenica 19 giugno: isolati temporali, anche intensi, nelle aree interne del sud. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature in aumento.

Lunedì 20 giugno: tempo generalmente stabile su quasi tutta Italia al mattino e al pomeriggio. Temporali sparsi in serata al nord dapprima sulle Alpi, in estensione alla Val Padana. Temperature in aumento.

Martedì 21 giugno: stabile su gran parte d'Italia e clima caldo. Isolati temporali pomeridiani e serali al nord. Temperature in aumento.

Mercoledì 22 giugno: possibile ritorno dei temporali al nord, localmente molto intensi. Caldo eccezionale al centro e al sud con picchi di 40°C.

Giovedì 23 giugno: temporali e acquazzoni sparsi al nord e zone interne del centro, caldo e stabilità insistenti al sud. Temperature in calo al nord.

Venerdì 24 giugno: ipotetico transito dei temporali anche al centro e al sud con momentaneo calo termico (da confermare).

