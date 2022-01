Meteo 7 giorni: fine della pausa per l'inverno, serie di irruzioni ARTICHE in arrivo!

L'anomalo e pesante anticiclone africano che ha caratterizzato quest'avvio del 2022 è arrivato alle sue battute finali. Il promontorio di alta pressione si sta rapidamente ritirando verso sud-ovest, mentre dal centro Europa avanza aria via via sempre più fredda (alle medio-alte quote) verso la nostra penisola.

Col cedimento dell'alta pressione assisteremo ad un graduale rientro delle temperature nelle medie del periodo dapprima al nord (già tra 3 e 4 gennaio) e a seguire anche al sud (tra 5 e 6 gennaio). Non è tutto: oltre al calo termico, che si farà davvero importante proprio a ridosso dell'Epifania, torneranno anche pioggia e neve (come già accennato in questo articolo).

La prima perturbazione arriverà mercoledì 5 grazie all'afflusso di aria instabile dalla Francia verso il Mediterraneo. Si tratterà di aria artica, proveniente dal nord Atlantico, che porterà un guasto al nord (specie sul nordest e Liguria centro-orientale) e sul lato tirrenico. In questa circostanza tornerà anche la neve sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale fino a quote interessanti. Probabile che i fiocchi possano spingersi sin verso l'alta collina su Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Difficile al momento ipotizzare l'arrivo di nevicate fino in pianura.

Nel corso del 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il maltempo attraverserà anche le regioni del sud dove riporterà non solo un po' di pioggia ma anche nevicate in Appennino. Nel frattempo migliorerà al nord.

Nell'ultima parte della settimana, ovvero nel week-end, potrebbero approdare nel Mediterraneo altre due perturbazioni nord atlantiche colme di nubi, piogge e neve in montagna. Nel mirino delle due perturbazioni potrebbero esserci le regioni del sud, mentre il nord vedrebbe tempo freddo ma secco (da confermare).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Lunedì 3 gennaio: anticiclone africano ancora forte al sud, in declino graduale al nord. Tante nubi su tutta l'Italia centrale e settentrionale, ma senza piogge. Temperature in lieve calo.

Martedì 4 gennaio: tante nubi al nord e sul lato tirrenico, prime piogge deboli in arrivo in Liguria. Stabile al sud. Temperature in calo ovunque, specie al nord.

Mercoledì 5 gennaio: cedimento dell'anticiclone su tutta Italia, in arrivo una perturbazione dalla Valle del Rodano con piogge e nevicate verso il nord. Fiocchi sino in bassa montagna/alta collina sul nordest. Piogge in estensione al lato tirrenico. Temperature in marcato calo.

Giovedì 6 gennaio: Epifania instabile al centro e al sud, nevicate in Appennino oltre 1000 metri. Graduale miglioramento al nord. Temperature in netto calo.

Venerdì 7 gennaio: residui fenomeni al sud e venti sostenuti di tramontana. Temperature stazionarie o ulteriore lieve calo.

Di seguito le piogge totali previste fino a sabato 8. Maggiori accumuli previsti al nordest e al sud:

Sabato 8 gennaio: nuova perturbazione nord atlantica in arrivo nel Mediterraneo. Possibile rapido guasto al centro, al sud e sulle isole maggiori con fiocchi di neve in montagna. Temperature stazionarie o in calo.

Domenica 9 gennaio: tempo incerto al centro e al sud a causa di aria instabile proveniente dal nord Atlantico. Più stabile al nord.

