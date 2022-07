Meteo 7 giorni: bel RICAMBIO d'aria in arrivo, ma dove pioverà?

Le altissime temperature che interessano l'Italia da diverse settimane saranno ben presto un ricordo, come ampiamente anticipato in questo articolo.

Le correnti più fresche settentrionali spingeranno via l'anticiclone sub-tropicale facendo letteralmente crollare la temperatura tramite sostenuti venti settentrionali e anche tramite acquazzoni e temporali.

La massa d'aria più fresca proverrà dall'Europa settentrionale e dopo aver attraverso i Balcani invaderà l'Italia a partire da giovedì. I primi fenomeni interesseranno il nordest, poi temporali e acquazzoni potranno coinvolgere le zone interne del centro e del sud, oltre che il lato adriatico, tra pomeriggio e sera di giovedì.

Ma il peggioramento più consistente arriverà venerdì quando scorrerà un fronte freddo ricco di piogge, temporali e venti forti che faranno scendere nettamente su gran parte della penisola. I fenomeni coinvolgeranno principalmente le regioni adriatiche ed il sud, dove avremo appunto il calo termico più importante, anche di oltre 10°C rispetto ai valori attuali. Le precipitazioni saranno nettamente più scarse, se non nulle, su regioni come Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Sardegna.

Sabato e domenica saranno giornate prevalentemente soleggiate, ma caratterizzate da vento di maestrale e tramontana sulle regioni del centro e del sud, che manterranno il clima gradevole in tantissime località.

Pensate che le massime, in questi tre giorni, potrebbero restare sotto i 28-29°C su quasi tutto il centro ed il sud. Solo al nord la colonnina di mercurio tornerà a salire a sprazzi oltre i 30°C, pur con condizioni di disagio climatico enormemente inferiori rispetto alla situazione attuale.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 6 luglio: poche variazioni, il caldo sarà protagonista su tutta Italia ed il tempo prevalentemente stabile eccetto temporali al nordovest.

Giovedì 7 luglio: anticiclone sub-tropicale in graduale indebolimento a partire dal nord-est. In arrivo un netto peggioramento con acquazzoni e temporali specie su monti e colline, in estensione al versante adriatico centro-meridionale. Temperature in netto calo ovunque.

Venerdì 8 luglio: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, con isolati violenti temporali specie sull'arco ionico. Sereno al nord. Temperature in netto calo.

Sabato 9 luglio: migliora il tempo ovunque, ma venti sostenuti di maestrale sul centro e al sud. Clima gradevole.

Domenica 10 luglio: generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche temporale pomeridiano nei settori interni. Temperature stazionarie.

Lunedì 11 luglio: persiste un flusso fresco settentrionale, possibili nuovi temporali su monti e colline. Temperature stazionarie.

Martedì 12 luglio: temporali sparsi al nord, in estensione anche al centro e alle zone interne del sud tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie.

