Meteo 15 giorni: FREDDO fino al 10 febbraio, poi...

Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 10 febbraio:

Notiamo la scomparsa del ponte altopressorio sull'Europa settentrionale tra l'alta pressione atlantica e un massimo anticiclonico sul nord-est Europa. Al suo posto avremo un grosso ed invadente anticiclone che in una prima fase incomberà sull'Europa centro-settentrionale. Da noi resterà ancora attivo un canale di aria fredda dall'est europeo che manterrà le temperature su standard invernali.

A tal proposito vi mostriamo la media termica degli scenari a 1500 metri del modello americano valida per la medesima giornata, ovvero venerdì 10 febbraio.

Notiamo valori termici alla medesima quota ancora di tutto rispetto. L'Italia resterebbe ancora compresa tra una -2° ed una -4°, con la -6° in prossimità delle Alpi orientali e la -8° sull'est Europa. Questa situazione di freddo, secondo le analisi oggi disponibili, potrebbe non durare anche se su questo punto sussiste ancora una grossa incertezza.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a martedi 14 febbraio, notiamo quasi tutta l'Europa ed anche l'Italia ingabbiata dalla solita alta pressione:

Da questa situazione si evince lo stoppamento delle correnti fredde ed il ritorno della stabilità sulla nostra Penisola da nord a sud. Su questo punto però sarà meglio ritornare in seguito in quanto, come già anticipato, la situazione a lungo termine non è di facile lettura. Continuate quindi a seguirci!

