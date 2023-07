Meteo 15 giorni: ci libereremo del CALDO ATROCE alla fine di luglio?

Temporali intensi da una parte e il grande caldo dall'altra. I due volti che identificano questa estate, che dopo un inizio stentato, ha preso possesso di tutto il Mediterraneo, lasciando parzialmente scoperte solo le regioni settentrionali.

Per la fine del mese la situazione non sembra mutare nella sostanza; in altre parole avremo ancora temporali al nord, che sarà lambito dal flusso perturbato atlantico. Il resto d'Italia, in modo particolare il sud e le Isole, resterà invece imbrigliato nelle maglie dell'alta pressione africana che concederà pochissimi spazi alternativi al sole ed al grande caldo.

La prima mappa è la media termica degli scenari a 1500 metri imbastita questo pomeriggio dal modello americano per giovedi 27 luglio:

Balza subito all'occhio come il caldo sia di esclusiva competenza del Mediterraneo e del nord Africa; sul centro e soprattutto nel nord Europa avremo un clima mite o fresco, segno che qui l'estate sta facendo una grossa fatica ad imporsi. Le regioni settentrionali si troveranno al limite tra il caldo intenso mediterraneo ed il fresco nord europeo; di conseguenza avremo molti contrasti che daranno luogo a temporali anche forti soprattutto sulle Alpi ed in parte anche nelle pianure.

Nessun cambiamento è invece atteso per il meridione e le sole, che come si evince dalla mappa, saranno ancora sotto il caldo intenso con generale assenza di fenomeni.

Infine, vi proponiamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per sabato 29 luglio:

Tale mappa mostra molto bene ciò che abbiamo detto poco sopra; estate in crisi sul centro e nord Europa dove il clima sarà fresco e piovoso; una fascia di temporali si adagerà sul settentrione italiano, mentre un clima secco e caldo incomberà ancora nel Mediterraneo e sull'Italia centro-meridionale.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località