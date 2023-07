Meteo 15 giorni: AGOSTO debutterÃ  con i TEMPORALI? Si, ma vediamo dove...

Le mappe a disposizione nella giornata di ieri facevano intuire un ritorno a temperature più normali sul finire del mese di luglio. Oggi i medesimi modelli hanno fatto una parziale marcia indietro, contemplando la possibilità di temperature più gentili solo nei primi giorni di agosto, il tutto associato a temporali specie sulle aree del nord.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 29 luglio:

Al centro e al sud stabilità con assenza di fenomeni. Al nord un po' di variabilità derivata da un flusso di correnti occidentali che potrebbe causare anche qualche locale temporale, specie sulle Alpi.

Sul fronte termico, queste sono le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali della medesima giornata, ovvero sabato 29 luglio:

Il caldo estremo sarà di competenza del nord Africa, ma le regioni centro-meridionali saranno raggiunte da un caldo molto intenso. Calura più sopportabile invece al nord, stante il flusso occidentale sopra menzionato.

Veniamo adesso alla tendenza del tempo per i primi giorni di agosto. La terza mappa mostra il quadro sinottico atteso in Europa per mercoledi 2 agosto:

Rispetto alla fine di luglio, si notano correnti occidentali maggiormente ficcanti al settentrione ed in tendenza anche al centro. Su queste aree, oltre ad un calo delle temperature, saranno possibili temporali sparsi anche localmente forti al nord; il meridione e le Isole resteranno ancora ingabbiate tra le maglie dell'alta pressione, ma con un probabile e lieve calo termico a seguire.

