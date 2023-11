Week-end da pieno inverno, anomalie termiche notevoli!

Ci apprestiamo a vivere un week-end clamorosamente più freddo e turbolento, in un contesto praticatimente da pieno inverno. Sarà un vero e proprio anticipo della stagione fredda sulla tabella di marcia, che quantomeno sul calendario meteo-climatico inizierà il 1° dicembre. Nei fatti, però, comincerà tra pochi giorni grazie alla prima forte ondata di freddo artico della stagione.

L'irruzione fredda colpirà in modo più diretto centro e sud Italia, dove si svilupperà un ciclone molto profondo e carico di venti tempestosi di tramontana. Nel mirino del maltempo e del freddo ci sarà la giornata di sabato 25 novembre: le fredde correnti nord-orientali daranno vita a un ciclone con minimo barico di circa 980 hpa sul basso Adriatico. Questo ciclone darà vita a raffiche di vento impetuose, localmente oltre 100 km/h su Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna. Contemporaneamente avremo mareggiate impetuose sul basso Adriatico e sul basso Tirreno.

Le temperature crolleranno vertiginosamente su tutta Italia, ma in maniera più marcata su centro e sud. Difatti come possiamo notare dalle anomalie previste nel week-end, spuntano punte di 11-12°C al di sotto delle medie del periodo tra centro e sud Italia.

Questo significa che registreremo temperature praticamente da pieno inverno su tutta Italia. Eloquenti le massime previste sabato, inferiori ai 10-12°C su buona parte della penisola. Nelle zone interne la colonnina di mercurio potrebbe far molta fatica a superare i 7-8°C in pieno giorno. Temperature così basse saranno responsabili delle prime nevicate della stagione a quote basse sul centro-sud. La quota neve, ancora tutta da definire, potrebbe assestarsi attorno ai 500-700 metri.

La notte tra sabato e domenica sarà freddissima e a tratti gelida! Previste temperature sotto lo zero in Val Padana e nelle zone interne del centro, oltre che, ovviamente, sull'arco alpino.

Ad inizio prossima settimana il nucleo più freddo si allontanerà verso est, pertanto ci sarà una fisiologica risalita delle temperature. Tuttavia pare proprio che resteremo in un contesto più freddo del solito, con circa 1-3°C al di sotto delle medie del periodo.