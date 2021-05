Terza decade di maggio con tempo marcatamente variabile

La circolazione atmosferica prevista in ambito europeo continuerà a rimanere influenzata dal passaggio di alcune veloci perturbazioni inserite in un contesto di correnti occidentali che nei prossimi giorni diventeranno un po' più ondulate. Di pari passo sperimenteremo un rinforzo graduale delle fasce anticicloniche subtropicali che si paleserà soprattutto nell'ultima settimana di maggio. Sul Mediterraneo si farà strada una circolazione d'aria progessivamente più calda che porterà un rialzo della temperatura anche sul nostro Paese, special modo sulle regioni meridionali. I passaggi nuvolosi saranno certamente più frequenti al nord ma anche qui si alterneranno ad alcune giornate con tempo più soleggiato.



Nella giornata di mercoledì è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che riporterà ancora instabilità con temporali sulle regioni settentrionali e molto probabilmente anche su quelle centrali. Infatti negli ultimi aggiornamenti i modelli hanno in parte intensificato questo passaggio perturbato che oltre a portare precipitazioni più diffuse su una fetta più ampia di territorio italiano, sarà in grado di determinare una riduzione più precisa della temperatura, con l'inserimento di venti settentrionali che porteranno una riduzione termica generale soprattutto tra mercoledì e giovedì, in grado di estendersi fino alle regioni meridionali.



Analisi in quota del modello americano GFS riferita alla serata di mercoledì 19 maggio: