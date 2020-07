Sono previste punte di CALDO INTENSO la prossima settimana?

Una volta conclusa la parentesi instabile di questa settimana, l'Italia sperimenterà un "clima nuovo", in cui i valori intensi di caldo che abbiamo avuto negli ultimi giorni, lasceranno il posto ad un profilo termico più gradevole specialmente sulle regioni del centro e del sud, cioè su quei settori che più di altri nell'ultimo periodo hanno sperimentato valori termici elevati, in qualche situazione anche fino a +40°C. L'arrivo della parte fredda di una perturbazione attesa proprio nelle prossime ore, darà luogo ad un cambiamento del tempo che al nord porterà ancora dei forti temporali, mentre su tutte le altre regioni si manifesterà con un calo della temperatura.



La prossima settimana proprio a partire dal nord, l'anticiclone proverà a riprendersi la scena; di conseguenza anche le temperature dopo il contraccolpo atteso questo fine settimana, tenderanno a riprendersi abbastanza in fretta, tuttavia la circolazione prevalente di tipo occidentale, renderà la vita difficile ai contributi africani che almeno per i prossimi 5-7 giorni, non dovrebbero più entrare in scena.



In questo panorama, soprattutto le regioni del nord potranno sperimentare delle nuove fasi di instabilità e qui le temperature risulteranno generalmente più contenute, mentre i valori più elevati sarebbero previsti ancora una volta al centro ed al sud. Stima delle temperature previste al suolo dal modello americano nel pomeriggio di lunedì 6 luglio:

Spostando lo sguardo alle quote superiori, al piano isobarico di 850hpa (circa 1500 metri), proprio sulle regioni del sud, i valori previsti sarebbero compresi tra +18/+20°C, con estremi termici più elevati preventivati soltanto per la Sardegna. In linea generale su questo settore d'Italia le temperature potrebbero risultare un tocco più elevate dalla seconda metà della prossima settimana, quando potrebbe comparire all'appello qualche valore più "esuberante" ma probabilmente inferiore rispetto a quelli registrati nell'ultimo periodo. Stima delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri giovedì 9 luglio:

In linea generale le temperature nel corso della prossima settimana saranno estive ma entro in ranghi di una normalità sempre più spesso oltrepassata.