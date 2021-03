MODELLO EUROPEO: perturbazioni atlantiche alla riscossa?

Il modello europeo mantiene una buona coerenza di vedute circa il tempo che potrebbe esserci in Italia nella seconda decade di marzo.

Dopo la fase più fredda che si svilupperà tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, il fiume in piena delle correnti atlantiche dilagherà verso il nostro Continente, interessando in parte anche l'Italia. Non arriveranno peggioramenti piovosi importanti, ma qualche precipitazione sarà comunque garantita, in un contesto pienamente primaverile.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello nostrano per la giornata di mercoledi 10 marzo...tra una settimana esatta.

L'alta pressione verrà spazzata via dal Continente, che si ritroverà sotto un clima ventoso, mite e umido.

Per ciò che concerne l'Italia, avremo il passaggio di veloci perturbazioni non intense che potrebbero però dispensare qualche pioggia su alcuni settori del nord e del centro, sotto l'egida di un clima mite. Questa è l'analisi imbastita dallo scenario ufficiale del modello europeo per venerdi 12 marzo:

Il treno in corsa delle correnti atlantiche alternerà modeste saccatura a veloci promontori anticiclonici, come quello che notiamo sull'Iberia, concedendo un tipo di tempo complessivamente variabile.

Anche la media di tutti gli scenari imbastita questa mattina dal modello medesimo per giovedi 11 marzo, risulta sostanzialmente in linea con lo scenario ufficiale sopra descritto:

Questo conferisce alla previsione siffata, una DISCRETA ATTENDIBILITA'

