Modello EUROPEO ed AMERICANO uniti nel MALTEMPO: arrivano PIOGGE INTENSE ed ESTESE su molte aree della Penisola

Si conferma un cambiamento deciso di configurazione durante la prossima settimana che porterà molta pioggia su alcune regioni. Già ieri abbiamo parlato di una depressione che si sarebbe formata sul Mediterraneo occidentale; oggi possiamo confermare il tutto, con il maltempo autunnale che potrebbe interessare gran parte d'Italia già ad inizio settimana prossima, in un contesto generalmente non freddo.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di martedi 17 ottobre, presa come campione di riferimento per il nostro confronto.

Notiamo una zona di alta pressione che si stabilirà sulle Isole Britanniche. Sul Mediterraneo centro-occidentale prenderà invece piede una vasta depressione che sparerà correnti umide sciroccali cariche di pioggia verso la nostra Penisola, in un contesto non freddo. L'aria fredda, infatti, si fermerà sull'Europa nord-orientale, senza proseguire oltre.

Questa invece è la media degli scenari del modello europeo valida per il medesimo giorno, ovvero martedi 17 ottobre:

Raramente negli ultimi anni abbiamo visto una sovrapposizione quasi perfetta delle mappe del modello europeo ed americano nelle loro medie già a 5 giorni dalla scadenza previsionale; questo è segno di buona attendibilità previsionale. In altre parole, anche il modello europeo opta per la medesima situazione perturbata sulla nostra Penisola, in un contesto sciroccale e non freddo.

QUANTA PIOGGIA CADRA' IN ITALIA? Vi mostriamo ora la sommatoria delle piogge attese sul nostro Paese nei prossimi 10 giorni secondo il modello americano ed europeo.

MODELLO AMERICANO

Fino a 160mm sull'alta Toscana nei prossimi 10 giorni.

MODELLO EUROPEO

Fino a 210mm sulla Liguria centrale sempre nei prossimi 10 giorni. Ovviamente, stabilire adesso dove avremo i massimi di pioggia ha poco senso. Quello che conta è che tutto il nord, il centro e parte delle regioni meridionali dovrebbero ricevere un bel carico d'acqua.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione in base alle ultime uscite modellistiche, continuate quindi a seguirci!

RIASSUMENDO: La settimana prossima sarà caratterizzata da un maltempo autunnale che interesserà gran parte dell’Italia, con piogge abbondanti e diffuse. Si tratta di un cambiamento deciso di configurazione atmosferica, con una depressione che si formerà sul Mediterraneo occidentale e porterà correnti umide e sciroccali verso la nostra Penisola. L’alta pressione si stabilirà invece sulle Isole Britanniche, impedendo l’arrivo dell’aria fredda sull’Europa sud-occidentale. Le previsioni sono abbastanza affidabili, in quanto i modelli meteo americano ed europeo mostrano una buona convergenza nelle loro medie degli scenari.

