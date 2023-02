Modello americano VS modello europeo: è SCONTRO FRONTALE sul FREDDO in arrivo!

Più che un'ondata di freddo, quella prevista per la settimana prossima sembra essere una lotta senza esclusione di colpi. L'arena dove si combatte questa battaglia è lo scharmo del nostro pc, mentre i contendenti sono i modelli. Questa mattina la lotta si fa serrata tra il modello americano ed europeo...e la cosa strana è che si combatte ormai sul filo delle 100 ore, quindi non a distanze previsionali "siderali".

Iniziamo con il modello che opta per un episodio di FREDDO RILEVANTE in Italia, ovvero il MODELLO AMERICANO. Il giorno preso come campione per il nostro confronto e martedi 7 febbraio.

Tutto sembra apparecchiato a dovere per una bella sfuriata fredda da est, che su alcune regioni porterebbe anche la neve.

Notate il ponte anticiclonico tra l'alta pressione atlantica ed un massimo situato in prossimità dell'Europa orientale (Ponte di Weikoff). Sul bordo meridionale di questa lunga figura stabilizzante scorrerà l'aria fredda (anzi gelida) diretta verso l'Europa centrale e l'Italia.

Tutto sembra combaciare anche nella media degli scenari americana imbastita sempre per martedi 7 febbraio, che in sostanza vede la stessa cosa.

La depressione viene vista solo leggeremente più bassa rispetto allo scenario ufficiale americano, ma il freddo sull'Italia arriverebbe lo stesso ed anche in quantità notevole!

Passiamo ora al "bastian contrario", ovvero il MODELLO EUROPEO. Da giorni si ostina a vedere un episodio marginale sull'Italia, con l'obbiettivo primario del freddo che sarebbe l'est europeo. Ecco cosa prevede oggi lo scenario ufficiale europeo per martedi 7 febbraio:

Al posto del ponte di Weikoff, il modello nostrano contempla la presenza di un anticiclone letteralmente "appollaiato" sull'Europa. E' palese che con questa situazione tutto il freddo verrebbe deviato ad est e l'Italia resterebbe con un pugno di mosche in mano.

Se però analizziamo il grafico ENS del modello europeo, notiamo un sacco di incongruenze che pervadono il singolo scenario ufficiale:

L'elaborato presenta una linea di tendenza coerente fino al giorno 6 febbraio, dopo di che parte per la tangente finendo addirittura fuori spread nei geopotenziali per ciò che concerne le giornate di martedi 7 e mercoledi 8 febbraio. Questa situazione non depone a favore dello scenario ufficiale del modello europeo, che pare sballato (e di molto) verso l'alto sia come temperature, sia come geopotenziali nel periodo temporale sopra menzionato.

CHI VINCERA' LA BATTAGLIA? Al momento ha molte più probabilità di vincere il modello americano dato che presenta maggiore coerenza nella propria media. Di conseguenza affibbiamo 70% di possibilità di vittoria all'americano e 30% all'europeo.

