METEO: all'Epifania CAMBIERA' TUTTO: tornerà la PIOGGIA e la NEVE a bassa quota

Il super anticiclone di Capodanno ci saluterà all'inizio della prossima settimana, uscendo di scena in punta di piedi. Al suo posto si stabilirà sull'Italia una moderata area depressionaria scaturita dall'arrivo di una perturbazione dal nord Atlantico.

Ecco cosa prevede il modello americano nella notte tra mercoledi 5 e giovedi 6 gennaio:

Notiamo una situazione molto diversa rispetto a quella che abbiamo attualmente. Un'area depressionaria seguita da aria fredda darà luogo a fenomeni sparsi, più intensi e frequenti al centro e al nord. Caleranno anche le temperature soprattutto nella giornata dell'Epifania con la neve che cadrà anche a quote basse al nord e su parte delle regioni centrali.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di mercoledi 5 gennaio:

ROVESCI su est Piemonte, Liguria, alta Toscana e al nord-est, con neve sulle Alpi sopra gli 800-1000 metri. Tra 1200 e 1400 metri la quota neve sull'Appennino Ligure e settentrionale. Piovaschi anche su Tirreno e Sardegna, per il resto tempo ancora asciutto ed in parte soleggiato.

Vediamo adesso al tempo previsto per l'Epifania in Italia:

Tempo instabile su buona parte del nostro Paese con rovesci al nord-est e sul medio-alto Adriatico. Quota neve in sensibile calo, fino a 400-600 metri al nord (spruzzate) e 600-800 metri al centro, con neve più consistente in prossimità dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Rovesci anche in Sardegna e sulla Campania, per il resto tempo asciutto.

Temperature in calo, venti anche sostenuti e deciso miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.