MALTEMPO: giovedì e venerdì con ROVESCI e NEVICATE su alcune regioni, vediamo quali

Ecco la mappa sinottica prevista per le prime ore di venerdi 4 marzo:

Notiamo il Mediterraneo in un regime blandamente depressionario, mentre il freddo sarà presente più ad est, in direzione dell'Europa orientale. Le condizioni meteorologiche di conseguenza non saranno buone soprattutto al centro-sud, ma a tratti anche su alcuni settori del nord.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di giovedi 3 marzo:

In giornata si attiveranno piovaschi su Liguria e Toscana con neve sopra i 900-1000 metri. Piovaschi anche su Corsica, Sardegna e basso Tirreno, unitamente al Veneto, qui con qualche nevicata oltre 700 metri. Su tutte le altre regioni tempo asciutto ed in parte soleggiato.

Questa invece è la situazione prevista per venerdi 4 marzo:

Rovesci su Marche, Umbria orientale, Abruzzo, Molise e Puglia Garganica con neve sopra i 700-800 metri in Appennino. Rovesci anche tra Corsica e Sardegna e piovaschi sparsi sul resto del centro e in Liguria, alternati a lunghe pausa asciutte. Sul resto d'Italia tempo asciutto, ma con poco sole.

Clima ventoso e abbastanza freddo specie in Adriatico e al nord.

