Ma quale primavera? Probabile NEVE e FREDDO attorno al 10 marzo!

Colpo di scena sullo scacchiere meteorologico europeo ed italico! Si attendeva un lento passaggio alla primavera dopo un inverno praticamente inesistente, invece probabilmente non sarà così.

Ci teniamo a sottolineare che si tratta di proiezioni meteorologiche a medio-lungo termine, di conseguenza andranno valutate con calma nei prossimi giorni alla luce delle nuove emissioni modellistiche; di conseguenza nulla è certo.

Questa mattina però non possiamo fare a meno di mostrarvi cosa contemplano all'unisono il modello americano ed europeo per il giorno 10 marzo.

Iniziamo col MODELLO AMERICANO:

Interazione perfetta tra un nucleo gelido in scorrimento da est ad ovest oltre le Alpi ed aria più temperata ed umida di provenienza atlantica. Sarebbe la situazione ideale per avere nevicate al nord e su parte delle regioni centrali fino in pianura o a quote molto basse.

Successivamente, si aprirebbe finalmente un corridoio dall'Atlantico ed anche il settentrione italiano potrebbe avere una buona razione di precipitazioni.

Questa invece è la previsione per giovedi 10 marzo secondo il MODELLO EUROPEO:

La situazione è molto simile a quella contemplata dal modello americano. Interazione est/ovest tra aria fredda e correnti miti di provenienza atlantica, con neve a bassa quota se non in pianura su diverse regioni.

E' credibile questa evoluzione? Le medie degli scenari di entrambi i modelli optano ovviamente per una situazione più edulcorata, ma l'interazione aria fredda / correnti atlantiche trova ampi riscontri. Di conseguenza, quanto detto poco sopra potrebbe non essere campato in aria. Vedremo come si assesteranno le prossime uscite modellistiche. Continuate a seguirci!

